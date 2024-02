DAL VIOLA PARK, Dodò sarà out anche con il Lecce

Fonte: Dal nostro inviato- N. Righi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

In casa Fiorentina giornata bollente per il mercato, ma anche di vigilia in vista dell'impegno di domani sera a Lecce: mattinata che ha visto la consueta seduta di allenamento al Viola Park, due ore di esercizi tattici e muscolari da cui trapelano novità sulle condizioni di Dodò. Il terzino brasiliano, out da settembre per la lesione del legamento crociato subita ad Udine, non rientrerà neanche nella partita del Via del Mare.

Per l'ex Shaktar, già in gruppo da un paio di settimane, vige il dictat della massima prudenza. L'obiettivo di Dodò ora, apparso come sempre sorridente e voglioso di rientrare il prima possibile, è la convocazione per il match di domenica 11 febbraio col Frosinone.