DAL VIOLA PARK, C’è Mina. Assenti Kayode e Amrabat

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

È tutto pronto al Viola Park per l’allenamento della Fiorentina alla vigilia dell’importante sfida di Conference League contro il Rapid Vienna. Non sono presenti, oltre ad Amrabat, Kayode e gli infortunati Barak e Castrovilli, mentre si sta allenando regolarmente in gruppo Mina, così come Kokorin e Jovic che sono out dalla lista UEFA. Di seguito le immagini della seduta odierna: