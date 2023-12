DAL V. PARK, Nico è arrivato in stampelle ma sorridente

Fonte: dal Viola Park, Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Giornata di controlli (ma non di esami, che dovrebbero arrivare domani) per Nicolas Gonzalez oggi al Viola Park. Dopo la foto pubblicata sui social, il calciatore argentino è arrivato a bordo di una macchina guidata da un autista al centro sportivo della Fiorentina dove dalle 14:30 si è svolto l'allenamento di scarico per chi ha giocato ieri contro il Ferencvaros. Come già nell'immediato post-gara, Nico è apparso sereno e sorridente, anche se in stampelle: appena arrivato ha scherzato con Dodo incrociato nel parcheggio.