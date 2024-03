DA MILANO, Non previsto ad ora un bollettino su Barone

Fonte: a cura di Tommaso Loreto e Dario Baldi

FirenzeViola.it

Non sembra essere previsto, per il momento, un bollettino medico a proposito delle condizioni di salute del direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Secondo quanto appreso dai nostri inviati a Milano, nonostante la presenza all’ospedale San Raffaele della consorte del dg viola, ad ora non è previsto che venga fatta chiarezza in via ufficiale sullo stato del dirigente, in terapia intensiva fin da oggi pomeriggio.