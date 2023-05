D. LIPPI, Riunione con i viola? Ecco com'è andata

Fonte: Dall'inviata Luciana Magistrato

L'intermediario di mercato, Davide Lippi, è intervenuto a Radio FirenzeViola e Firenzeviola direttamente da Viareggio, presso il Marco Polo sport center, in occasione dell'inizio del torneo Padel Pro-Am Cup per parlare di Fiorentina: "Può giocarsela col Basilea, non deve però pensare di essere già in finale. Sarà dura, soprattutto giocando la seconda gara in trasferta. Sono sicuro però che il Franchi riserverà un'accoglienza calda agli svizzeri. Spero che Firenze valorizzi il lavoro di Barone-Commisso, che non sempre è riconosciuto. Invece lo meritano".

Italiano resterà a Firenze?

"Dipende tanto da quello che succede altrove. E' tutto un domino. Io penso che se dovesse arrivare qualche risultato potrebbe rimanere a Firenze per completare il percorso. Poi vediamo se questo domino degli allenatori partirà o meno".

Cosa pensa dell'ipotesi Amrabat al Barcellona?

"Quando ci sono certe squadre che richiedono giocatori, ci si pensa. Quando arriva una chiamata così, diventa difficile opporsi. L'importante è trovare un'alternativa valida".

Come valuta la stagione dell'obiettivo viola Cistana?

"Intanto devo dire che è rientrato dopo i problemini di quest'anno, sta dando una mano al Brescia che è tornato in pista per la salvezza".

E' stato accostato alla Fiorentina in passato.

"Sì come ad altre di Serie A. Ha i parametri adeguati per giocare nel massimo campionato, ora però credo sia il momento di pensare alle loro squadre per raggiungere i migliori risultati, anche per il loro futuro".

Il nome di Cistana è stato fatto nella riunione con la dirigenza viola nei giorni scorsi?

"Sono andato a trovare degli amici, come facciamo di questi periodi con ogni società per fare delle chiacchierate per capire le situazioni varie. Non sono usciti nomi in particolare: si parla e si ragiona sul futuro. A Firenze c'è una società con delle persone che stimo, abbiamo fatto una bella riunione".