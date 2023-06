COMMISSO, Si sposta dal Franchi al V. Park. Ora...

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Il presidente Rocco Commisso, come ritrae qui sotto la foto realizzata dai nostri inviati, è presente allo Stadio Artemio Franchi per seguire da vicino l'allenamento, nonché la rifinitura pre Sassuolo, della Fiorentina. Tanti sorrisi e battute scambiate con i media presenti. Adesso però, il patron viola, raggiungerà il Viola Park per partecipare all'incontro con i procuratori.