CASTROVILLI, Si allena a parte: le sue condizioni

In questi minuti la Fiorentina sta scendendo in campo per effettuare la rifinitura prima di partire verso Praga. Gaetano Castrovilli, come raccolto dalla nostra redazione, ha effettuato lavoro a parte dopo la botta presa a Sassuolo. La convocazione del numero dieci al momento non sembrerebbe a rischio, ma per precauzione proseguirà l'allenamento con lavoro a parte.