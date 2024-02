CASTELLANI, Striscione dei tifosi per le vittime del crollo

Fonte: Da Empoli, Andrea Giannattasio

Durante l'entrata in campo di Empoli e Fiorentina allo stadio Castellani per la partita di oggi, i tifosi viola accorsi in massa da Firenze hanno esposto uno striscione prima e durante il minuto di silenzio per le vittime del crollo del cantiere in Via Mariti: "Morire di lavoro non può essere accettato, ma in nome del profitto tutto è giustificato. Basta". A questo ha fatto da corredo anche uno striscione da parte dei tifosi dell'Empoli: "Basta morti sul lavoro, basta vittime innocenti".