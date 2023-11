CASINI, Viola Park un esempio di differenti vedute

Fonte: dal nostro inviato a Roma - Giacomo Galassi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Anche la Lega deve fare di più sul tema della violenza contro le donne. Nel prossimo turno di campionato non ci sarà solo la campagna "Un Rosso contro la violenza", con i calciatori che scenderanno in campo con un segno rosso sul volto, ma i capitani prima delle partite leggeranno un messaggio a tutto lo stadio". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini dal palco del Social Football Summit in programma all'Olimpico di Roma, a cui è presente anche FirenzeViola.it.

A queste dichiarazioni ha aggiunto anche qualche parola sulla questione infrastrutture: “Innanzitutto, c’è una ricchezza della Serie A da questo punto di vista, non solo economica ma anche di cultura imprenditoriale. Se uno legge i testi che raccontano il campionato, spesso si evince che la Serie A era fatta di grandi famiglie. Adesso invece la Serie A offre ricchezza e varietà di proprietà, che portano differenza di vedute. Pensate alla Fiorentina col Viola Park, uno dei centri sportivi migliori d’Europa a detta di Ceferin. Deriva da una cultura diversa, interessante, ci sono palestre per settore maschile e femminile. È un tema interessante culturalmente, invece siamo abituati all’idea della gavetta. Negli Stati Uniti c’è un’altra visione”.

Sui diritti tv: “È stata una negoziazione molto articolata e complessa. Abbiamo capito quanto il contesto fosse difficile perché nei mesi precedenti siamo arrivati nelle migliori condizioni possibili. Siamo riusciti a tenere in sicurezza un settore che aveva bisogno di una stabilità di entrate. La Serie A e le squadre di calcio non stampano moneta, quindi le entrate vanno costruite e create. Era difficile a livello nazionale immaginare di più, all’estero invece si può fare di più. Perché l’anno scorso, abbiamo spiegato al Governo, per l’estero avere tutti quei paletti era folle. Così ora in qualsiasi paese siamo liberi di negoziare senza paletti. La pirateria? Alcuni pensano che il pezzotto sia legale, me lo hanno confermato alcune persone. Siamo un po’ indietro nella concezione, del resto questo è il paese con il più alto tasso con abusivismo edilizio ed evasione fiscale”.