CAPUANO A FV, Adesso la Fiorentina ha un vero "9"

Fonte: Dal nostro inviato a Milano- P. Lazzerini

FirenzeViola.it

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeviola dallo Sheraton di Milano:

Uno sguardo generale sul mercato viola: "Gudmundsson è una pista veramente difficile, molto complicato muoverlo l'ultimo giorno di mercato. La Fiorentina è andata ad inserire in rosa quello che mancava, un vero numero 9. E' vero che Belotti negli ultimi anni non ha vissuto i suoi momenti migliori però ha caratteristiche che Italiano cercava e non ritrovava negli attuali attaccanti Viola.I dirigenti viola hanno fatto un mercato giusto e razionale".



Riguardo i rumors su Bonaventura, cosa ne pensa della presunta telefona di Allegri al giocatore?: " I non sono informato su queste dinamiche, se effettivemente fosse avvenuta si sarebbe trattato di un gesto poco elegante. Bonaventura è un giocatore centrale del progetto viola e sotto contratto. Con Italiano ha ritrovato la maglia azzurra e ha delle chance di giocarsi la convocazione agli Europei. La fiorentina forse dovrebbe fare un passo in avanti verso un rinnovo di contratto, credo che il giocatore abbia davanti più di un anno di carriera e sarebbe un matrimonio perfetto tra le due parti".