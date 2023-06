CALCIO STORICO, I Rossi hanno battuto i Verdi 7½-2

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Sono i Rossi di Santa Maria Novella la seconda squadra finalista dell’edizione 2023 del Calcio Storico Fiorentino. I calcianti di parte rossa, nella seconda semifinale che si è giocata oggi nel sabbione di Piazza Santa Croce, hanno battuto per 7½-2 i Verdi di San Giovanni, strappando dunque il pass per l’ultimo atto del torneo in programma, come sempre, il 24 giugno. In finale, come noto, i Rossi troveranno di Azzurri di Santa Croce che ieri hanno battuto 7-3 i Bianchi di Santo Spirito.