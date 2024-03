C. FIESOLE, Striscione per Barone: "Non ti scorderemo"

30.03.2024 di Redazione FV

In curva Fiesole sono stati esposti tre striscioni in memoria del direttore generale, Joe Barone, scomparso la settimana scorsa. "Per abbracciare chi questo giglio ha amato, come una rondine vola alto il nostro pensiero: mai dimenticheremo chi troppo presto ci ha lasciato" recita l'omaggio dei tifosi. Il tabellone segnapunti nel frattempo ha trasmesso un video che ripercorreva l'avventura del dg a Firenze. Applausi da parte di tutto lo stadio: clima da brividi.