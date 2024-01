BUSO, Viola può andare in finale. Torneo Astori...

Fonte: Dall'inviato a Coverciano, Ludovico Mauro

Da Coverciano, dove è stata presentata la seconda edizione del torneo di calcio giovanile "Davide Astori", l'ex viola Renato Buso, in qualità di direttore tecnico dell'Affrico, ha spiegato ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Siamo orgogliosi di replicare il torneo il 14, 15 e 16 giugno, con i 2014 dei professionisti e i 2013 dei dilettanti, abbiamo aumentato di due squadre e siamo orgogliosi di avere aggiunto anche il torneo femminile. E' una bella opportunità per far conoscere chi era Davide Astori ed infatti vogliamo far crescere questo torneo per questo obiettivo. Avremo le cinque sqaudre dove lui ha giocato oltre a tante squadre dilettantistiche, vedremo se riusciremo a convolgere qualche club internazionale.

Fiorentina in Supercoppa? "Giovedì è una partita importantissima e bellissima contro un Napoli con qualche problema perciò la Fiorentina ha tutte le possibilità per andare in finale, è una partita apertissima e la Fiorentina può fare una grande gara"