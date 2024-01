BUCCHERI (STAMPA) A FV, Mi aspettavo più voti per Italiano

Fonte: dalla nostra inviata- L. Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il giornalista de La Stampa Guglielmo Buccheri, inviato a Coverciano per seguire la premiazione della Panchina d'Oro 2023, ha commentato ai microfoni di FirenzeViola.it il successo di Luciano Spalletti e parlato anche di Vincenzo Italiano: "Premio meritatissimo, non si discute, anzi. Mi aspettavo una vittoria più netta per Spalletti. Mi aspettavo anche qualche voto in più per Italiano, non che potesse ambire di mettersi in scia di Spalletti ma comunque è un allenatore capace di arrivare a due finali. Credo però che il percorso fatto e quanto seminato tornerà, come un po' quanto ha fatto Allegri lo scorso anno con la Juventus, col tecnico della Juventus che sta raccogliendo adesso. Passare dall'esperienza delle due finali per la Fiorentina può insegnare molto. Prendo l'esempio dell'Inter, che mi sembra squadra più matura e quadrata anche per la sconfitta col City in finale di Champions".

Buccheri ha poi parlato anche di Fiorentina-Inter e dei problemi mostrati dai viola: "La Fiorentina ieri non mi è dispiaciuta, è chiaro che l'Inter è una squadra di una categoria superiore, con una profondità di organico incredibile e capace di capire i momenti della partita. Io ad esempio non credo al mercato di gennaio, anche perché raramente ci si ricorda di giocatori capaci di entrare a gennaio e incidere sui destini di una stagione. Le sorti della Fiorentina non dipenderanno da questi giorni".

Infine, un commento anche sugli ultimi rigori calciati dalla Fiorentina, che anche ieri con Nico Gonzalez ha fallito una grossa chance dagli undici metri: "Il problema dei rigori sta diventando generale. Io sono della vecchia scuola: il rigore va tirato forte, anche centrale come Orsolini. Bisognerebbe tornare a tirarli in maniera semplice. Poi ovvio, è anche tanta sfortuna"