BIRAGHI, Non va bene fare queste figure. Loro più avanti

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato così la batosta contro lo Stella Rossa ai media presenti a Belgrado: “La Stella Rossa è molto molto molto più avanti di noi fisicamente, loro iniziano tra poco il campionato e noi invece tra un mese. È normale che loro siano più avanti, hanno anche giocato già otto amichevoli e restano una squadra di livello. Noi ancora non siamo nel migliore delle condizioni, stiamo lavorando per questo. È brutto andare via da Belgrado facendo questa figura e prendendo tutti questi gol. Andiamo via straniti ma non vogliamo fare drammi, siamo al dodicesimo giorno di ritiro e è normale che non siamo al 100%. Abbiamo tre settimane per migliorare, non eravamo qua per il risultato ma per mettere fieno in cascina. Ci dà fastidio perdere 1-0 figuriamoci 5-0, siamo competitivi.

Non va bene fare queste figure perché siamo la Fiorentina, ora cerchiamo la condizione. Se vogliamo fare un paragone, siamo due macchine di altra cilindrata, una che è già a pieni giri e una che non è ancora neanche a metà. Ci fa male aver subito tutti questi gol. La reazione ce l’hai quando il motore riesce ad esprimere i giri massimi. Andare in giro, fare viaggi e prendere cinque gol non ci piace. Con Italiano parleremo presto, ci sarà da correggere gli errori, siamo in una fase della stagione dove possiamo permetterci di sbagliare perché abbiamo il tempo di correggere. Che ben vengano cinque schiaffi presi così almeno ci svegliamo e capiamo che tra tre settimane iniziamo a fare sul serio”.