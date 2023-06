BIRAGHI A FV, Voglio tornare da Praga con un trofeo

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, durante il Media Day, ha parlato alla stampa presente, tra cui Firenzeviola. Queste le sue parole: "Nella finale di Coppa Italia è tanto il dispiacere perché abbiamo fatto una gran partita ma siamo tornati a casa a mani vuote. Giocare alla pari con una squadra di livello assoluto e perdere per 15 minuti, perché non abbiamo saputo alzare il livello, fa male.

La finale Roma-Siviglia che indicazioni vi ha dato?

"Un bello spettacolo per il calcio. Purtroppo, la Roma ha perso ai rigori ma anche noi abbiamo giocato una finale e guardo quella".

Che impegno è la gara di domani? E che ne pensa dei tifosi nella trasferta di Praga?

"Prima c'è l'impegno di domani che serve per provare ad arrivare ottavi e che ci può dar fiducia per mercoledì. Noi siamo abituati a pensare ad un impegno alla volta. Mi dispiace che ci siano pochi tifosi e che molti non troveranno i biglietti, ma quei pochi sicuramente ci daranno una grande mano. A Roma mezzo stadio dipinto di viola è stato fantastico".

Questa è la miglior stagione della sua carriera?

"Non lo so, io vorrei fosse la miglior stagione della Fiorentina negli ultimi e guadagnare un trofeo".

La partita di Praga è la partita del tutto e per tutti?

"Vorrei uscire dal campo senza rimpianti e con un trofeo"

In attesa delle ultime due gare c'è un aggettivo della stagione?

"Io penso al progetto, due anni fa con l'allenatore nuovo sono stati due anni molto positivi. Il 7 proviamo a chiudere il cerchio con qualcosa di importante.

Sulle parole di Commisso riguardo Astori e lo stadio al V. Park

"Non sapevo del nome dello stadio. Ieri sono stato all'evento ho rivisto allenatori ed ex giocatori. Era una cena per condividere gioie ed emozioni e questo è l'importante".