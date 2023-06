BERETTA, Amrabat? Difficile dire di no alle big

Fonte: dal nostro inviato - Ludovico Mauro

Ospite dell'evento di Mulish Italia organizzato in concomitanza con Pitti Uomo, Mario Beretta, ex tecnico tra le altre di Parma e Chievo, ha detto la sua sull'annata della Fiorentina: " Sicuramente una stagione estremamente positiva. Perdere due finali brucia, soprattutto per come è stata persa quella di Conference. Però Italiano è uno dei migliori tecnici d'Italia. Poi in una partita secca può succedere di tutto. Sono convinto però della grande qualità del lavoro.

Come si spiega il gol preso al 90' contro il West Ham?

"L'analisi migliore la può fare Italiano coi suoi giocatori e si è visto l'idea che aveva anche a fine partita. Poi ci sono tante situazioni e le componenti emotive. L'errore c'è stato ma Italiano saprà correggerlo".

Ha fatto bene Italiano a voler rimanere alla Fiorentina?

"Firenze è sicuramente una piazza importante. Poi giusto o sbagliato non si può sapere, si vedrà ma Italiano sembra determinato in questa scelta e per lui ha fatto bene".

Amrabat è pronto per il salto in una big?

"L'ha dimostrato ai Mondiali. Giocare in squadre come il Barcellona non è facile ma credo che possa esserci. Anche Kessié ha fatto fatica lì, il livello si alza. Però se ti chiama il Barcellona, con tutto il rispetto per la Fiorentina, difficile dire di no".