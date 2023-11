BATISTUTA, Non potevo non aiutare: resto qualche giorno

Fonte: dagli inviati L. Magistrato e N. Righi

Presente a Empoli per la partita di beneficenza di stasera, Gabriel Omar Batistuta ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Mi fa piacere aiutare chi ha bisogno e anche tornare a Firenze che resta casa mia. Speriamo di aiutare queste persone. Stasera? Non mi chiedo ancora di segnare, l'importante è solo essere qui per dare una mano a chi ha vissuto brutti momenti. Noi che possiamo incoraggiamoli, questa gente ha davanti un periodo non buonissimo. Resto qua un paio di giorni. Mi sento un po' fiorentino, amo l'Italia e la Toscana e quando mi chiedono aiuto se posso mi faccio sentire".

Tutti emozionati di giocare con me?

"Se si ricordano di me vuol dire che non sono troppo giovani (ride, ndr). Visita al Viola Park nei prossimi giorni? Vediamo, ora siamo qua per un'altra cosa".