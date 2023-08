BARONE, Tifosi? Non c'è ancora una data di apertura

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Dopo le parole del sindaco di Bagno a Ripoli Casini e quelle dell'architetto Marco Casamonti, ecco anche le dichiarazioni del dg della Fiorentina Joe Barone, il terzo protagonista dell'incontro andato in scena stamani sullo stato dell'arte del Viola Park e sulla possibilità di aprire la struttura ai tifosi. Ecco le parole del braccio destro di Rocco Commisso: "Oggi dovevamo definire tutte le procedure. Stiamo cercando un modo per arrivare al più presto possibile all'obiettivo seguendo comunque tutte le regole. Abbiamo tante gare che si dovranno disputare qui, tra le giovanili ed il calcio femminile. Manca la possibilità di far accedere il pubblico e ne abbiamo parlato. Abbiamo discusso della data del 5 settembre come apertura totale del Viola Park ed inaugurazione della struttura, alla fine abbiamo scelto una data successiva perché prima dobbiamo essere certi dell'agibilità per i tifosi, solo dopo ci sarà l'inaugurazione. Al momento non abbiamo una data precisa ma, ripeto, ci sono tante partite. Ad esempio la Primavera giocherà il 3 settembre ma non qui. Stiamo lavorando insieme per tutti questi dettagli.

Ci sono dei campi dove abbiamo l'agibilità ma sono i campi di allenamento, non quelli che riguardano i due stadi. Vogliamo rispettare tutte le regole ma arrivare al più presto possibile per avere l'agibilità dei due stadi che sono bellissimi. Ringrazio ancora Rocco (ndr: Commisso) per l'investimento".

C'è dispiacere per il fatto che non possano accedere i tifosi in queste settimane?

"Certo. Pensavamo di avere il popolo viola accanto alla squadra. Quello manca a loro ma manca anche a noi. Vogliamo tutti qui, però bisogna lavorare per avere agibilità".