Dagli inviati Ballotta: "Champions? Fiorentina può giocarsela, ma è di poco sotto a Lazio e Juve"

La ‘Alberto Di Chiara Academy’, scuola calcio élite dello Scandicci, celebra il suo quinto anniversario. Nata nel 2020 con il nome dell’ex calciatore di Fiorentina, Parma, Lecce e Roma (tra le altre), l’accademia festeggerà giovedì 20 febbraio a partire dalle ore 18.30 con la Partita del Cuore, che si terrà allo stadio Bartolozzi di Scandicci. Sul campo scenderanno tanti ex giocatori e volti noti dello spettacolo. Tra i media presenti, anche gli inviati di Radio FirenzeViola, a cui ha parlato Marco Ballotta, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Di seguito le sue parole.

Sul valore della serata e dell'incontro tra ex calciatori:

"Queste sono bellissime serate che ci permettono di ritrovarci, siamo sempre pronti ad aiutare e stare insieme è sempre bello."

Sulle somiglianze tra il Parma di ieri e le squadre odierne:

"Il calcio è cambiato molto, prima giocavano sempre gli stessi, oggi con cinque cambi stravolgi la squadra. Una squadra come la nostra è difficile da trovare. Abbiamo vinto subito la Coppa Italia e la Coppa delle Coppe, forse l'unica simile oggi è l'Atalanta. Noi ci siamo tolti tante soddisfazioni, e stasera ritrovarsi è un’altra grande emozione."

Ci sarà Parma-Bologna cosa ne pensa?

"Andrò a vedere la partita, ho già preso i biglietti. Il Bologna sta facendo molto bene, forse si avvicina alla nostra squadra. Ormai sono due anni che fanno bene, la società sta facendo grandi cose e secondo me non si fermeranno qui, vogliono crescere."

Sui portieri italiani e quelli che gli piacciono:

"Adesso fortunatamente ce ne sono molti, vedi Caprile, Carnesecchi, Meret, Vicario. Ricordo i tempi in cui c'era solo Buffon, ora ci sono 6-7 nomi di livello. In quel ruolo siamo ben coperti e in Nazionale si può stare tranquilli."

De Gea alla Fiorentina l'ha stupita?

"Io ero titubante, dopo un anno di sosta non mi aspettavo che potesse cominciare a questi livelli. Ha portato a casa un sacco di risultati, ora forse sta tornando alla normalità. Sicuramente è uno tra i più forti della Serie A . Anche Carnesecchi sta facendo molto bene."

Sulla Fiorentina in Conference League e in campionato:

"La Fiorentina cerca di andare avanti in Conference e di fare bene in campionato. Kena e De Gea stanno facendo molto bene, penso che Kena abbia trovato l'ambiente ideale per lui. Non aveva mai giocato con continuità, ora sta sfruttando questa opportunità e lo sta facendo molto bene."

La Fiorentina è inferiore a Lazio e Juventus?

"La Fiorentina è un po' sotto Lazio e Juventus, ma se la può giocare. La Lazio la vedo più continua, la Viola ha avuto un momento delicato, poi ha vinto proprio contro la Lazio e c'è stata un po' la svolta. Loro tre si giocheranno qualcosa di importante."

Italiano, adesso al Bologna, si meritava qualche riconoscimento in più da parte delle piazza?

"Forse sì, ha fatto tre finali, quindi i meriti li ha sicuramente. Poi la società ha fatto delle scelte ed è andato su un altro allenatore giovane che sta facendo bene."

Sui giovani talenti, come Martinelli della Fiorentina:

"Se gioca già a questi livelli, vuol dire che ha qualità. Le occasioni non mancheranno e deve essere bravo a sfruttarle. MI parlano di un bravo ragazzo."

Sulle possibilità dell'Inter in Champions League:

"Credo possa arrivare in fondo, ma la favorita rimane il Real Madrid, davanti fa davvero paura."