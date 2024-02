AUGIER A FV, Non ci siamo arresi nel 1530, non lo faremo ora

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

Intervenuto a margine della Partita dell'Assedio, il Presidente Associazione 50 minuti Alessandro Augier ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it dell'evento organizzato oggi in Piazza Santa Croce: "Abbiamo dovuto rimandare la partita di due giorni a causa di quanto avvenuto in via Mariti e questo fa capire che non ci arrendiamo mai. Non ci siamo arresi nel 1530 e non ci fermiamo nel 2024. La nostra Associazione negli anni ha dato oltre 150mila euro in beneficenza grazie alle nostre partite. Questa volta si gioca per le popolazioni alluvionate a Campi Bisenzio e facciamo una raccolta tramite la fratellanza popolare di San Donnino. Sarà una bellissima partita, si affronteranno calcianti che hanno fatto la storia e che nonostante l'età giocano.

Oggi sfiliamo con le bandiere a lutto perché in un paese civili certe tragedie non dovrebbero avvenire, non si può morire per il lavoro. Fiorentina? Sembra di vedere giocare i cugini poveri, è un'altra squadra ma ci stanno i momenti difficili. Ieri l'Empoli correva il doppio, Cambiaghi non lo fermavano neanche se gli tiravano una sassata. Non ci siamo né atleticamente e né con la testa, mi sembra un po' in confusione Italiano".