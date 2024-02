ASS. GUCCIONE, Concessione? Ecco i nuovi accordi

Fonte: Dall’inviata Luciana Magistrato

Nel corso del consiglio Comunale odierno, rispondendo al Consigliere Palagi, l'assessore allo Sport Cosimo Guccione ha parlato dei nuovi termini di concessione per lo stadio Artemio Franchi: "L'accordo modificativo della convenzione del gennaio 2010 prevedeva per esigenze dell'amministrazione la consegna della Curva Ferrovia a dicembre 2023. Lo stesso prevedeva la riconsegna dei Campini da parte della Fiorentina il 31 luglio 2023. Per esigenze di ACF Fiorentina i Campini sono stati utilizzati fino al 31 ottobre 2023 e quindi l'Amministrazione ha chiesto un aumento rispetto al corrispettivo. Per un'esigenza dell'Ammin.

Comunale non è stato necessario riprendere in consegna la Curva Ferrovia alla data del 27 dicembre 2023. L'inizio dei lavori entro dicembre 2023 era previsto nel finanziamento Pnrr che è stato tolto all'Amministrazione Comunale a gara in corso a maggio 2023 causando l'impossibilità di assegnazione dei lavori per assenza di offerte. Ad oggi i finanziamenti prevedono la consegna dei lavori entro marzo 2024 e l'Amministrazione ha attivato nuove procedure coerentemente a tali obblighi. Per questo l'Amministrazione non ha avviato i lavori prima e non ha quindi ritenuto di assumersi, senza lavori, gli oneri di una porzione di stadio".