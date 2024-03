ARTHUR, Al Viola Park dopo essere rientrato da R.Unito

Fonte: dai nostri inviati al Viola Park: A. Giannattasio, L.Magistrato, N.Santi, G.Falciai

Dopo la visita in forma privata da parte di tutta la squadra, il primo giocatore della Fiorentina ad essere arrivato alla camera ardente di Joe Barone è Arthur Melo. Il calciatore, assieme al padre, stamani non era presente con il resto dei compagni perché si trovava in Regno Unito per questioni legate ai propri sponsor. Tornato in Italia, tuttavia, il centrocampista brasiliano è voluto subito andare a porgere un ultimo saluto al direttore generale scomparso.

Di seguito le foto raccolte da FirenzeViola.it: