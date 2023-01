AQUILANI, Vogliamo riportare la C. Italia a Firenze

Soddisfatto per la vittoria arrivata contro l'Ascoli in Coppa Italia, il mister della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato così ai media presenti, tra cui Firenzeviola.it: "Sono quattro anni che vinciamo questa Coppa e dovremo fare di tutto per riportarla a Firenze. Ma le squadre che affrontiamo non ti regalano niente, anche oggi si sono chiusi indietro davvero molto bene. I ragazzi hanno capito che serviva pazienza e alla fine ha funzionato. Ci aspettavamo che l'Ascoli si chiudesse indietro, in Italia si vede anche in Serie A e dobbiamo capire come fare per scardinare queste partite: anche oggi alla fine si è sbloccata e abbiamo dilagato. Io avevo paura più quando avevamo la palla noi ma è un'esperienza per tutti. Come motivare i ragazzi che hanno già vinto? Se i ragazzi non hanno motivazione devono cambiare lavoro... La motivazione non si discute: è la base di tutto. Una carriera importante parte da queste cose. Campionato? A Lecce sarà una partita difficile che ci darà qualcosa, in un senso o nell'altro. Se facciamo la prestazione a Lecce il risultato arriverà".

Come sono tornati i ragazzi che hanno giocato in prima squadra?

"Spetta a loro capire che quando non giocano in prima squadra questa è la loro categoria. Devono venire con la testa giusta ma hanno giocato tutti molto bene oggi, non avevo dubbi sulla loro mentalità".