AQUILANI, Speriamo anche i grandi vadano in finale

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Primavera viola, Alberto Aquilani, ha parlato alla stampa presente, tra cui Firenzeviola.it, allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino, partendo dalla quinta finale di Coppa Italia consecutiva, appena conquistata. Queste le sue dichiarazioni: "Momento positivissimo per me, in cui la squadra sta giocando molto bene. Ribadisco ai ragazzi di stare tranquilli perché se le cose le fanno bene, poi tutto torna. È la quinta finale consecutiva, non l’ha fatto nessuno fino ad ora".

Sul Genoa: “La categoria non conta niente. Hanno 5 giocatori in nazionale, sono una squadra molto forte. Nel secondo tempo abbiamo avuto quella fame per fare gol. Aspetto fisico nel calcio di oggi è fondamentale”.

Deve migliorare nelle letture la squadra? Dopo 3 gol, c’era la necessità di capire di rallentare il ritmo e addormentare un po’ la partita?

“È una caratteristica nostra, quella di capire e di gestire la gara. Potevamo fare altri gol. Il primo tempo loro erano molto più bassi quindi c’erano meno spazi. Poi basta poco per mettere in discussione una partita. I ragazzi devono percepire poi quando abbiamo bisogno di un tiro in più o di gestire il pallone”.

Cosa rappresenta per lei essere un’altra volta in finale?

“È una soddisfazione importante. In un mercato nel quale si parla sempre di cifre altissime, pur non facendo un mercato dispendioso, mi lascia soddisfatto perché siamo riusciti ad ottenere la quinta finale consecutiva”.

Speranze che ci arrivino anche i grandi in finale di Coppa Italia, l’ultima la giocò proprio lei, quella contro il Napoli, qualche pensiero a riguardo?

“La Fiorentina ha tutto per andare in finale. Mi auguro che ce la faccia. Quella fu una partita maledetta, con tutto il casino prima della partita, non sapevamo se avremmo giocato o no. Ce la siamo giocata, peccato con un po’ di sfortuna di non aver riportato la coppa a casa. Comunque è un bel ricordo, l’Olimpico tutto viola, tantissima gente, peccato non aver vinto”.