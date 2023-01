AQUILANI, Bianco uno di famiglia. Contento per oggi

Alberto Aquilani, tecnico della Fiorentina Primavera, ha commentato la splendida vittoria dei viola contro la Roma. Ecco le parole del mister alla stampa presente al Torrini di Sesto: "Affrontavamo una squadra forte. I ragazzi sono stati straordinari, puliti nel gioco e coraggiosi. Il risultato è la conseguenza di quanto fatto in campo. Sono soddisfatto di chi ha giocato oggi, gli undici che hanno iniziato e i cinque subentrati. I ragazzi devono capire che tengo tutti in considerazione e anche chi gioca venti minuti può fare la differenza. Sono molto soddisfatto da questo atteggiamento.



La Roma ripeto, è una squadra attrezzata in maniera importante. Io so la qualità del lavoro che c'è a Roma. Io guardo i miei e dico che sono stati proprio bravi. Quando hanno preso gol non si sono disuniti nonostante il momento della partita e sono davvero contento".



Aquilani ha anche commentato l'esordio in Serie A di Alessandro Bianco: "Io sono stato molto molto contento per Alessandro. Se lo meritava ed era nell'aria. Si vedeva che era pronto, io gli ho sempre detto di stare tranquillo e lavorare. Siamo tutti stra-felici anche per la convocazione di domani di Amatucci. Questo è quello per cui lavoriamo. Il fatto che sia stato in tribuna oggi è indicativo dell'affetto che ha per noi e che noi abbiamo per lui. Questo è qualcosa di sincero e bello, c'è tanta appartenenza a questa maglia in tutte le categorie.



Il tecnico della Primavera ha parlato anche di Ciro Capasso, attaccante che oggi è stato decisivo nel 2-1 contro la Roma con una doppietta: "Capasso ha grandissime qualità tecniche e di accelerazione. Deve migliorare tanto per diventare calciatore ad alti livelli, il suo è un lavoro più mentale perché le qualità le ha".