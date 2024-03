Fonte: Dal nostro inviato al Viola Park Andrea Giannattasio

Dopo il lungo e commovente messaggio via social di questa mattina, l'allenatore del Pisa Alberto Aquilani è arrivato al Viola Park per rendere omaggio a Joe Barone. L'ex allenatore della primavera viola è giunto a Bagno a Ripoli per dare l'utimo saluto al direttore generale giglaito.