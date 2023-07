ANTOGNONI A RFV, Arthur incognita. Sul ritiro al caldo...

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

Presente questa mattina all'Hard Rock Cafè di Firenze, in occasione del lancio di "Greatness happens here" (il panino creato in onore di Leo Messi), l'ex bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha preso la parola ai microfoni, tra gli altri, di RadioFirenzeViola. Ecco le sue parole: "Parisi? E' un buon giocatore, l'ho seguito molto in questi anni ad Empoli. Andrà visto nel contesto di squadra perché Empoli e Fiorentina sono due squadre diverse. Sicuramente il dualismo con Biraghi non è positivo ma ci può stare. Parisi esterno alto? Potrebbe, in qualche gara sì. Con Biraghi dietro, ovviamente. Lui però nasce come terzino, anche se non è fisicamente dotatissimo. Però è rapido e ha delle doti importanti.

Arthur? Verrà impiegato davanti alla difesa, come ha fatto lo scorso anno Amrabat. Credo che i due però abbiano caratteristiche diverse. Arriva da un anno poco positivo a Liverpool e dunque sarà una sorta di incognita. Gli allenamenti della Fiorentina al caldo di Bagno a Ripoli? Molte squadre già lo fanno da tempo, dal Milan alla Roma. Di norma i ritiri si fanno in montagna, sicuramente la società lo ha fatto per lanciare il Viola Park: di certo la pubblicità è stata buona, bisogna capire se lo sarà stato altrettanto per i giocatori. Se il dottor Pengue dice che è meglio, crediamo a lui. Vorrei capire però perché altre squadre continuano a fare ritiri in altura".