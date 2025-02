Ancora Kean! La Fiorentina la sblocca al 10'! 1-0 contro il Genoa, super gol del centravanti viola

Dopo un avvio ad altissimo ritmo e un episodio Var che ha portato alla revisione l'arbitro Collu per un possibile rigore su Dodo (richiamato al Var, il direttore di gara ha poi fischiato una punizione per fallo del brasiliano), la Fiorentina passa in vantaggio alla prima vera azione pericolosa: punizione dalla trequarti di Mandragora, che sfrutta la distrazione della difesa del Genoa e scodella per Moise Kean, che con una girata spettacolare e ad alto coefficiente di difficoltà, col destro batte Leali e trova il tredicesimo centro in campionato, poi il consueto festeggiamento, a colpi di Griddy, sotto la curva Ferrovia. Super partenza dei ragazzi di Palladino!