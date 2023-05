ANCORA CARNEVALI, Viola venerdì non saranno distratti

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

A margine del premio "Inside the sport", a Coverciano, il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche di Fiorentina ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Ricevere un premio dimostra il buon lavoro fatto in questi anni dalla nostra società, cresciuta e attenta ai bilanci. Anche le città più piccole hanno un sogno, che a volte si realizza. Abbiamo una grande proprietà, che ci permette di dare continuità. Coi grandi club si parla di economia, avendo differenze di introiti notevoli e questo fa parte di un sistema che andrebbe rivista".

Qual è il vostro segreto con Berardi?

"Intanto è un ragazzo straordinario, ha sempre sposato il nostro progetto. Oggi nel nostro mondo non si vedono tante bandiere, quindi dobbiamo apprezzare quello che sta facendo e speriamo possa rimanere per molto tempo".

Due anni fa ci fu una trattativa con la Fiorentina?

"Non è mai partita, con l'amico Barone abbiamo fatto una richeista in quanto la Viola era interessata ma abbiamo ritenuto la proposta inaccettabile. Non so, dunque, fino a che punto la Fiorentina poteva essere interessata".

Venerdì i viola saranno distratti dalla Conference?

"Non credo, poiché ambiscono a chiudere il campionato nel modo migliore. Auguro alla Fiorentina di ottenere in campo europeo un risultato straordinario che farebbe bene al nostro calcio".

Con Dionisi non ci sono problemi?

"No, ci siamo incontrati, non ci sono mai state discussioni. C'è da parte di tutti il desiderio di poter continuare".

Scamacca potrebbe tornare nel campionato italiano?

"Sarebbe un'opportunità per le società italiane. Soprattutto a condizioni più vantaggiose, visto che spesso chi sale in Premier viene dato nuovamente in prestito a costi più bassi".