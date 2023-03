AMOROSO, Fiorentina al Castellani sarebbe disagio grosso

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Giannattasio

Christian Amoroso, tecnico della prima squadra del Seravezza, è presente quest'oggi alla sfida della Juniores (del Seravezza, appunto) contro la Fiorentina U18 per la Viareggio Cup. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai media presenti allo stadio Porcari: "Ho visto Enrico Chiesa che non vedevo da un po', per quanto riguarda la partita ci sono dei ragazzi interessanti. Il Seravezza sta facendo una buona figura, tiene il campo, si comporta bene".

Come sta andando la sua avventura al Seravezza prima squadra?

"Eravamo un po' in difficoltà, poi abbiamo fatto tanti punti, ne mancano tre per salvarci matematicamente".

E' curioso di vedere anche Lorenzo Chiesa in campo?

"Sì, già ho dei bei ricordi di Federico, che già da piccolo calciava bene la palla. So che puntano tanto anche su Lorenzo".

Si aspettava che la Fiorentina prima squadra si rialzasse?

"Se lo merita, è una buona squadra e Italiano è un grosso allenatore. Ha delle idee importanti e come sempre quando si lavora in un certo modo penso che i ragazzi possano fare un ottimo finale di stagione".

Da toscano, quanto è difficile giocare nella Fiorentina?

"Io sono pisano, ho fatto il settore giovanile lì, Firenze è una piazza tosta, dunque quando le cose vanno bene ti portano alle stelle ma se le cose vanno male... è un po' più difficile. Io però ho vissuto dei momenti importanti, c'erano giocatori forti e ho vissuto un bel periodo. La società non si meritava di fallire, Cecchi Gori spese tanti soldi".

Ha trovato un ambiente di un certo livello. Si può dare qualche anticipazione?

"Ce ne sono poche di strutture del genere, c'è un settore giovanile in crescita e una società che non ci fa mancare niente. Per il futuro vediamo, dobbiamo ancora raggiungere la salvezza e poi vedremo. Credo potremo proseguire insieme, è un posto dove si può fare calcio".

La Fiorentina potrebbe giocare al Castellani per due anni. Lei ha giocato ad Empoli, che ne pensa?

"Mi torna un po' male, sarebbe un disagio grosso, se c'è da fare questo sacrificio penso che tutti si metteranno a disposizione per farlo. Il Franchi, poi, dà una sensazione unica... Il pubblico è incredibile".