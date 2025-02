Altro cambio, altro difensore: la Fiorentina chiude con Parisi e Dodo esterni d'attacco

E' una Fiorentina sempre più corazzata quella di questo secondo tempo: dopo l'ingresso di Comuzzo, ecco un altro difensore per Raffaele Palladino. Stavolta al posto di un trequartista, Lucas Beltran. L'argentino esce tra gli applausi, al suo posto Fabiano Parisi, di mestiere terzino sinistro, impiegato in questi ultimi venti minuti come esterno alto sulla corsia mancina. In questo momento la trequarti viola è composta da Gudmundsson, in posizione centrale alle spalle di Kean, e Dodo e Parisi, due terzini avanzati per contenere l'arrembaggio del Genoa, che dopo la rete dell'1-2 di De Winter sta premendo.