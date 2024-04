ALLEGRI, Abbiamo rischiato sì: ci sono anche gli avversari

Fonte: dall'Allianz Stadium - Tommaso Loreto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, in sala stampa dall'Allianz Stadium parla così dopo Juventus-Fiorentina:

Szczesny è un portiere sottovalutato?

"Szczesny è cresciuto molto. È un portiere straordinario, poi parla poco ma bene. Sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri d'Europa".

Cosa manca alla Juve per stare al livello di Inter e Milan?

"Cerchiamo di centrare i nostri obiettivi: Champions e finale di Coppa Italia. Poi dopo faremo le giuste valutazioni".

Locatelli ha toccato 21 palloni. Cosa vuol dire questo dato?

"Lavoreremo per fargli toccare più palloni".

Troppa differenza tra primo e secondo tempo?

"Perché ci sono anche gli avversari. Abbiamo provato a farlo anche nel secondo tempo, ma sapevo che sarebbe stato molto difficile. Quando hai le opportunità in contropiede in campo aperto devi essere bravo a fare il secondo gol. Poi è stato molto bravo Szczesny e poi abbiamo rischiato in qualche altra occasione".

È una coincidenza che Chiesa e Vlahovic non riescano a segnare alla Fiorentina?

"Si. Stasera Vlahovic aveva segnato ma McKennie era in fuorigioco. Chiesa ha giocato con un fastidio al quadricipite. Sono molto contento di tutti perchè stanno lottando per portare la Juventus in Champions".