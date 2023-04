ALL. LECH, A Firenze sarà dura. Viola ha grandi attaccanti

Fonte: Dai nostri inviati a Poznan - Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

L'allenatore del Lech Poznan, Jhon Van den Brom, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Ci aspettavamo tanto da questa partita e adesso questo ko in casa nei quarti di finale. Sarà molto difficile vincere a Firenze ed arrivare in semifinale. Ringrazio molto i nostri tifosi per l'aiuto che ci hanno dato. Quando si gioca i quarti di finale di una competizione si deve mostrare il massimo delle proprie qualità. Questo avversario ha giocato così bene, non ci sono scuse ma sono soddisfatto ciò che ha mostrato la mia squadra. Erano troppo superiori per noi, non sono riusciti a frenare la Fiorentina.

Cosa è successo con Salamon?

"Questa mattina volevo preparare la squadra e poi ho ricevuto una telefonata dal presidente che mi ha informato dell'assenza di Salamon a causa della sospensione da parte dell'Uefa. Ma questo non deve essere una scusa. Dobbiamo sempre avere un piano B, il fatto che uno non possa giocare non significa che questo cambi tutto, però è stata una cosa che ha avuto un impatto su tutta la squadra durante la giornata di oggi. Purtroppo è stato così e non possiamo cambiarlo".

Avete concesso almeno due gol in modo molto facile, in particolar modo il quarto gol: non si poteva difendere meglio e anche il portiere?

"Certo che avremmo potuto. Abbiamo concesso gol subito. La Fiorentina ha attaccanti molto forti. Abbiamo subito molti cross e non potevamo frenarli. Se si vuole sfidare una squadra come la Fiorentina si deve giocare in modo eccezionale. Certo che avremmo potuto fare meglio, ma il problema più grande per me è che non abbiamo mostrato tutto ciò che avremmo potuto mostrare. Aspettavamo da tanto questa partita, purtroppo non siamo stati perfetti".

I tifosi hanno continuato a cantare anche sul 4-1, cosa significa per voi?

"Non si può essere fieri dopo un ko così, ma tutta la stagione e tutto ciò che ha fatto la squadra non è stato male ed è per questo che abbiamo avuto tutti questi tifosi presenti. Se perdi 1-4 e i tifosi reagiscono così, è stupendo. Quando analizziamo la nostra squadra dobbiamo pensare non solo alla partita di oggi ma anche a tutte le partite della stagione dove abbiamo giocato bene. Il bel gioco porta la gente allo stadio. Questo è il calcio, a volte si vince altre si perde. È difficile a volte, si deve analizzare i motivi di una sconfitta. Possiamo fare meglio, questo è certo".