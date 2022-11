ABODI, Armonia persa. Ora l'attenzione pratica

Andrea Abodi, attuale Ministro dello sport, è intervenuto, via web, all'evento sugli Stati Generali delle Società Sportive. Queste le sue parole: "Questo incontro, purtroppo, riguarda più le problematiche che le soddisfazioni. Quest’anno mi unisco a voi come Ministro dello sport, il patrimonio di queste testimonianze è importante. Verrò a Firenze questa sera solo sul tardi, anche se volevo fare una giornata intera in città. Volevo consegnare un collare d’oro a tutte le società dilettantistiche, che sono al base del sport. Spero di dimostrare di essere il Ministro che presterà l’attenzione pratica nei confronti di ciò che è alla base del nostro mondo sportivo. Dobbiamo fare in modo che le istituzioni ritrovino quell’armonia che è stata persa. Dobbiamo migliorare la qualità di vita attraverso lo sport, questa sarà la mia priorità. La seconda tappa riguarda l’ingresso dello sport in costituzione, considero ciò una conquista, un inizio di nuovi doveri. Per ogni ministero vedrete quante cose nasceranno".