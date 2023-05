A. SOTTIL (S. STAMPA), Arbitro non in giornata. A Basilea...

L'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Chiaro che se prendi gol nei primi minuti c'è la bravura dell'avversario ma dovevamo essere più attenti. Ci aspettavamo una partenza forte della Fiorentina, poi la squadra ha fatto una buona prova. Abbiamo tante assenze soprattutto nel reparto avanzato e nonostante questo ci abbiamo messo tutto. Non ci siamo riusciti ma abbiamo avuto situazioni importanti per pareggiarla, poi il secondo gol in contropiede... Pecccato ma nulla da recriminare ai ragazzi".

Partita un po' troppo spezzettata?

"Sarebbe da passare ad un'altra domanda... Non mi piace mai parlare della direzione del giudice di gara. C'è chi è apposta per giudicarlo, io dico solo che magari non è stata la sua miglior giornata, da una parte all'altra. Spalla-spalla non è fallo, Ebosele viene ammonito nonostante avesse preso il pallone prima di Biraghi. Ma siccome sono equilibrato dico anche che abbiamo battuto una punizione prima del fischio dell'arbitro".

Qualche disattenzione difensiva di troppo?

"Forse sì, sia sul primo gol che su altre situazioni ma per i nostri obiettivi stiamo facendo buone cose. Dispiace solo non avere i nostri giocatori migliori per fare al meglio questo finale. Chi entra dalla panchina sta dando l'anima e di questo lo ringrazio. Semedo Vivaldo è un giovanissimo, ma è la mia quinta punta. Si è comportato bene".

La Fiorentina a Basilea?

"Ha una grandissima chance di raggiungere una doppia finale, obiettivo importantissimo. Complimenti al lavoro di Italiano e alla Fiorentina che è ritornata in coppa dopo tanti anni avendo le qualità anche per ribaltare il risultato in Svizzera. La Fiorentina tolte le prime è una delle migliori rose in Italia perché oggi si permette di tenere in panchina tanti giocatori di livello. Anche Sottil (ride, ndr)".

Cosa è successo nel finale?

"Sinceramente non l'abbiamo capito neanche noi. Io ho giocato tanti anni a calcio e quando finisce la partita ci possono essere dei battibecchi, l'arbitro avrebbe dovuto saper gestire queste situazioni perché non ho visto niente di grave. Dispiace perché Becao non lo avrò per la Lazio".