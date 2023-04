VIOLA, Sconfitta dopo un 2-0: non accadeva dal 2018

Fonte: A cura di Jacopo Massini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina esce sconfitta dall'U-Power Stadium di Monza dopo essere andata in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Kouame prima e Saponara poi. La squadra di Vincenzo Italiano non è stata capace di mantenere l'ottimo risultato raggiunto dopo soli 13 minuti e si è fatta rimontare con l'autogol di Biraghi, la rete di Dany Mota e il rigore di Pessina. Un'occasione gettata al vento che riporta alla mente la rimonta subita da Iachini contro lo Spezia (allenato proprio dall'attuale tecnico Viola). Era il 18 ottobre 2020 e in quell'occasione i gol di Biraghi e Pezzella portarono al risultato di 0-2 dopo pochissimi minuti, ma la squadra spezzina rimontò per il 2-2 finale.

Invece l'ultima volta che la Fiorentina si è fatta rimontare dopo un 2-0 e ha poi perso la partita risale al 18 aprile 2018. Era la 33a giornata di Serie A e al Franchi arrivava la Lazio. Dopo 31 minuti la doppietta di Veretout portò la squadra Viola in vantaggio, ma le retibdi Luis Alberto e Caceres accorciarono le distanze e riacciuffarono il 2-0 iniziale. Il centrocampista francese fece addirittura tripletta, ma alla fine la squadra dell'allora allenatore Pioli si fece rimontare e la sfida terminò 3-4 (ancora Luis Alberto e Felipe Anderson).

Per quanto riguarda una gara lontano dalle mura amiche, la Fiorentina non perdeva una trasferta di Serie A in cui era stata in vantaggio 0-2 da Juventus-Fiorentina del 4 dicembre 1994 (doppietta di Vialli e gran gol di Del Piero per i bianconeri).