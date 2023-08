VIDEO, L'Ape truck viola in giro per il centro

Che ci fa un'Ape viola al Duomo e a piazza della Signoria in una calda giornata d'agosto? Se lo saranno chiesto soprattutto i turisti presenti nel centro della città vedendo "sfrecciare" il curioso mezzo viola tra un monumento e l'altro. Sì perché da quest'anno alla novità Viola Park, si è aggiunta un'altra novità parcheggiata proprio al centro sportivo, ossia l'Ape truck (anzi due). Un'idea maturata e poi accantonata anche per via della burocrazia già nel 2019 per pubblicizzare il brand Fiorentina in giro per la città e che, dopo un concorso tra varie aziende, in primavera è stata realizzata da StreetFoody, azienda valdarnese leader nel settore che ha consegnato i due mezzi a Joe Barone proprio a inizio ritiro.

I due truck, che possono essere utilizzati anche per la vendita di cibo (sono infatti molto utilizzati nello street food) e di maglie, sono rimasti parcheggiati come detto al Viola Park fino ad oggi quando il dg Barone, grande sponsor dell'idea di cui si dice entusiasta ogni volta ha l'occasione di mostrarli o parlarne, ne ha portato uno in centro a fare un giro, ovviamente dopo aver avuto tutti i permessi necessari, anche per ricordare che domani c'è la partita al Franchi con il Lecce. L'ape truck o car che dir si voglia ha destato molta curiosità infatti in chi si trovava in quel momento in giro per Firenze. Ecco alcune foto e video della "passeggiata" di Joe Barone sullApe viola in centro.

(LEGGI L'INTERVISTA DI FV AL DIRETTORE COMMERCIALE)