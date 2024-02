VIDEO, Italiano e una serata tra calcio e... un piatto curioso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Partite e buona cucina, il tecnico della Fiorentina non stacca neanche a cena. Vincenzo Italiano si gode un bel piatto di spaghetti nella forma di parmigiano in un ristorante sopra le colline di Settignano, dando sempre un occhio alle avversarie di scena in queste serate tra campionato e coppe. Ecco le immagini postate dal ristorante che mostra il tecnico divertito dalla presentazione del piatto.