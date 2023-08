V. PARK, Ecco quanto costerà ai viola l'insegna

© foto di Claudio Giovannini

-La Fiorentina pagherà la somma di 1.337 euro l’anno per la concessione per esporre l’insegna del Viola Park lungo via Pian di Ripoli (Sp 34 via di Rosano)-. Lo rivela il portale QuiAntella, che spiega in oltre come l'accordo è stato trovato l'accordo per il pagamento, dopo che la domanda per l'insegna era stata presentata dal dg Joe Barone il 31 luglio scorso.

Ecco i dettagli riportati dal sito:“insegna su struttura propria, mediante una serie di lettere per uno sviluppo di

cm.100 x 2.900 mono facciale illuminata + un totem bifacciale illuminato di cm.155 x 900″. Il riferimento è al totem con la scritta verticale “Viola Park” e al nome completo ancora da scoprire, formato da singole lettere tridimensionali davanti all’ingresso: “Rocco B Commisso Viola Park”.