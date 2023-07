UEFA, Dal 2024 si potrà assistere a derby italiano nei gironi

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuove indiscrezioni in arrivo da Calcio e Finanza in merito alla riforma delle coppe europee che vedrà nuovi format dal 2024. Oltre all'abolizione delle retrocessioni e del passaggio da 32 a 36 squadre in Champions, ci sono ulteriori dettagli da evidenziare:

Cade infatti un pilastro storico, che è quello del divieto dei derby nazionali. Anche per la prossima stagione potremo assistere a sfide tra squadre della stessa federazione solamente a partire dai quarti di finale. Questo paletto decadrà dal 2024: le 36 squadre saranno suddivise in quattro urne da nove secondo l'ordine del ranking UEFA delle ultime cinque stagioni. E ogni squadra affronterà due avversarie per ogni urna.

In linea di principio i club della stessa federazione non verranno sorteggiati l'uno con l'altro nella fase a girone unico. Tranne nel caso delle federazioni con almeno 4 rappresentanti, dove sarà concesso al massimo un derby nazionale se questo sarà l'unico modo per evitare una situazione di stallo nel sorteggio.