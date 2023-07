TERZA MAGLIA, Tributi al 12° uomo e a Davide Astori

Ulteriori dettagli sulla nuova terza maglia della Fiorentina riguardano frasi e tributi, in particolare quello a Davide Astori. Questo quanto scritto dalla società viola sul proprio sito ufficiale: "Sul colletto, lato esterno, si trova la scritta Play to be different mentre sul lato interno non mancano i tradizionali 13 gigli, tributo al dodicesimo uomo e a Davide Astori. La nuova maglia è in vendita da oggi su Fiorentinastore.com e presso tutti i Fiorentina Store".