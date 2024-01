SUPERCOPPA, Cambiano le regole per i cartellini

FirenzeViola.it

A poco meno di una settimana dall'inizio della Supercoppa Italiana, arrivano novità riguardanti la competizione che, dal prossimo 18 gennaio, vedrà impegnate a Ryiad Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter. La modifica riguarda i cartellini e le eventuali squalifiche: nessun calciatore sarà costretto a saltare la trasferta araba per l'accumulo di gialli o rossi. Come comunicato dalla Lega infatti, per l'edizione 2024 del torneo se un giocatore diffidato verrà ammonito alla ventesima giornata (la prossima), salterà la gara successiva in Serie A e non la Supercoppa. Se lo stesso diffidato verrà ammonito in semifinale di Supercoppa, non salterà comunque la finale ma la giornata successiva in campionato.Discorso diverso, invece, se un giocatore venisse espulso nella semifinale di Supercoppa. In quel caso salterebbe la finale in caso di passaggio del turno.

I problemi per le quattro squadre arriveranno quindi in campionato e solo in caso di gialli reiterati o rossi presi tra le semifinali e la finale in Arabia, con l'eventuale squalifica da scontare nella 21esima giornata di Serie A. Ecco i calciatori in diffida in vista della Supercoppa

Inter: Barella e Calhanoglu

Lazio: Cataldi, Immobile, Pellegrini, Rovella, Zaccagni

Fiorentina: Biraghi, Bonaventura, Ikoné

Napoli: Cajuste, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kvaratskhelia, Mario Rui, Mazzocchi