SION, Bruciata la maglia di Balotelli per contestazione

Mario Balotelli al centro delle contestazioni dei tifosi del Sion. L'avventura in Svizzera del centravanti italiano non decolla e ieri pomeriggio, dopo l'umiliante sconfitta interna contro il San Gallo, alcuni tifosi hanno bruciato la maglia dell'attaccante. Fin qui la sua avventura in terra elvetica sta viaggiando sotto la sufficienza: il Sion è penultimo in classifica e Balotelli ha realizzato fino a questo momento cinque reti, di cui tre su calcio di rigore. "Suda la maglia e poi esci", il coro di alcuni tifosi al momento della sostituzione della punta al 70esimo di Sion-San Gallo 0-4. E la rabbia dei tifosi è aumentata quando dopo il fischio finale, come ripreso dalle telecamere di Blue Sports, è stata bruciata una maglietta di Mario Balotelli appesa alla recinzione.