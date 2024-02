SERIE A, Numeri e curiosità su Lecce-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Lecce-Fiorentina sta per aprire questa 23^ giornata di Serie A e come sempre la Lega ha pubblicato una serie di numeri e statistiche legati al match:

Il Lecce ha vinto nove delle 31 sfide contro la Fiorentina in Serie A TIM (11N, 11P), solo contro l’Udinese (11) i giallorossi hanno ottenuto più successi nel massimo campionato.

Lecce e Fiorentina hanno pareggiato 2-2 il match d’andata lo scorso 27 agosto, solo una volta le due formazioni hanno pareggiato entrambe le sfide in una singola stagione di Serie A TIM: nel 1988/89, alla guida dei salentini c’era Carlo Mazzone mentre l’allenatore dei viola era Sven-Göran Eriksson.

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime tre trasferte contro il Lecce in Serie A TIM (2V, 1N), i viola non hanno mai registrato quattro match fuori casa senza sconfitta contro i salentini nel torneo.

Il Lecce ha guadagnato un solo punto nelle ultime sei partite di campionato, perdendo tutte le tre più recenti – i giallorossi non perdono più match di fila in Serie A TIM dal periodo tra febbraio e aprile scorso (sei in quel caso).

La Fiorentina non ha vinto alcuna delle prime cinque partite del 2024 tra tutte le competizioni (2N, 3P), nei precedenti 20 anni solari solo nel 2013 i viola non avevano ottenuto alcun successo nei primi cinque match.

L’ultima volta che invece la Fiorentina non ha registrato vittorie nelle prime sei gare di un singolo anno solare tra tutte le competizioni risale al 2002. La Fiorentina ha perso entrambe le ultime due gare ufficiali senza segnare (in Supercoppa Italiana contro il Napoli e in Serie A TIM contro l’Inter), con Vincenzo Italiano allenatore soltanto una volta i viola hanno registrato più sconfitte di fila tra tutte le competizioni: nel periodo tra aprile e maggio 2022 (quattro).

Il Lecce ha perso 14 punti da situazione di vantaggio nella Serie A TIM 2023/24, solo Salernitana (18) e Udinese (17) hanno fatto peggio in questa graduatoria.

La Fiorentina ha sbagliato tre dei quattro rigori calciati nel 2024 tra tutte le competizioni (escluse lotterie di rigori), dopo che aveva segnato tutti i precedenti 12 tiri dal dischetto.

Nell’ultimo match contro il Genoa, Nikola Krstovic ha ritrovato il gol in Serie A TIM dopo 27 conclusioni senza segnare e a distanza di 114 giorni dalla precedente rete nel torneo, il 6 ottobre contro il Sassuolo. Il classe 2000 è il miglior marcatore dei salentini nel campionato in corso (cinque reti).

Nicolás González, sei gol in questo campionato, è ad una sola rete dall’eguagliare la sua miglior stagione in termini realizzativi in Serie A TIM (sette reti nel 2021/22). In generale, l’argentino ha però segnato una sola rete nelle ultime sette gare di campionato, dopo aver realizzato sei gol nelle precedenti otto partite di Serie A TIM.