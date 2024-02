SERIE A, Numeri e curiosità su Empoli-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Scatta la venticinquesima giornata di Serie A. Tra i match più interessanti del weekend Empoli-Fiorentina. Ecco alcune statistiche interessanti sul derby dell'Arno pubblicata sul sito della Lega Serie A:



L’Empoli è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei gare di Serie A TIM contro la Fiorentina (3V, 2N), vincendo inoltre la gara d’andata per 2-0; gli azzurri non hanno mai trovato il successo in entrambe le sfide stagionali contro i viola nella competizione. Questa è la sesta volta in tutta la storia della Serie A TIM in cui la Fiorentina affronterà l’Empoli con più di 15 punti di differenza in classifica rispetto agli azzurri; tuttavia, dopo aver vinto i primi tre di questi confronti, la viola è stata sconfitta nei due più recenti (il 10 aprile 2016 e il 15 aprile 2017).

L’Empoli ha vinto tre delle delle ultime cinque gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A TIM (1N, 1P) e nel parziale ha tenuto la porta inviolata ben tre volte – in generale, sono cinque i clean sheet interni per gli azzurri contro i viola nella competizione, contro nessuna avversaria ne contano di più (cinque anche contro Atalanta, Bologna, Torino e Udinese). La Fiorentina non ha trovato il successo in tre delle ultime cinque partite di Serie A TIM contro avversarie nelle ultime cinque posizioni in classifica a inizio giornata (1N, 2P): tra queste le due più recenti della serie – vs Sassuolo e Udinese – e il ko nella gara d’andata contro Empoli. Solo la Salernitana (sette) ha ottenuto meno punti in casa rispetto all’Empoli (nove) nella Serie A TIM 2023/24; quella azzurra inoltre è la formazione con meno gol segnati in incontri domestici nel torneo in corso, appena otto.

L’Empoli è, insieme al Valencia, una delle uniche due squadre che non sono ancora riuscite a trovare la rete né su sviluppi di calcio d’angolo né su calcio di punizione indiretta nei cinque grandi campionati europei in corso. Empoli (331) e Fiorentina (365) sono due delle tre squadre che hanno registrato più interruzioni alte delle sequenze avversarie in questa Serie A TIM (tra di loro il Napoli, a 340) – queste sono definite come numero di sequenze avversarie, con tre o meno passaggi, terminate a 40 metri o meno dalla loro porta. L’Empoli ha registrato due vittorie e due pareggi in Serie A TIM sotto la gestione di Davide Nicola, il quale potrebbe diventare il primo tecnico a rimanere imbattuto in ciascuna delle prime cinque gare sulla panchina dei toscani nella competizione. Grazie alla tripletta del 21 gennaio contro il Monza, Szymon Zurkowski è autore del 50% delle reti segnate da giocatori dell’Empoli in casa in questa Serie A TIM; per lui quattro presenze con la maglia della Fiorentina nel torneo, tutte da subentrato tra il 2019 e il 2022, tra cui le prime due in assoluto.