REGGIANA, In campo con maglie con alfabeto Braille

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Sconfitta in casa per 2-0 dalla Ternana, oggi la Reggiana si è messa comunque in evidenza per un'iniziativa messa in atto con la collaborazione dello sponsor tecnico Macron. Infatti la squadra allenata da Alessandro Nesta è scesa in campo, primo club in Italia farlo, con delle maglie sulle quali i nomi dei giocatori erano scritti utilizzando il codice messo a punto dal francese Louis Braille nella prima metà del XIX secolo. Questo per celebrare la Giornata Nazionale del Braille, sistema di lettura e scrittura per persone con disabilità visive. E' stata un'iniziativa sociale, sottolinea una nota congiunta del club e di Macron, "finalizzata a rendere lo stadio sempre più accessibile e identificarlo come luogo d'incontro, per tutti".

L'iniziativa della Reggiana è stata attuata in collaborazione con la Sezione Territoriale di Reggio Emilia dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che "favorisce la piena inclusione dei non vedenti e degli ipovedenti in ogni ambito sociale, tramite attività riabilitative, educative e ludiche. Lo sport, in questo caso il calcio, diventa veicolo e strumento universale per sensibilizzare la comunità". (ANSA).