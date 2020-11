PETRACHI, A Friedkin: "Sei senza ds, mi riprendi?"

Il caso legato a Gianluca Petrachi tiene ancora banco in casa Roma, dopo il recente scontro in tribunale, e il Corriere dello Sport fornisce nuovi dettagli. L'ex ds aveva chiesto 5 milioni di euro di risarcimento dopo il licenziamento dell'estate scorsa: l'intero importo del contratto al lordo, mentre i giallorossi ne avevano proposti 1,2 milioni che corrispondono a sei mesi di stipendio, sempre al lordo. Vista l'impossibilità di trovare un accordo in questi termini, lo stesso Petrachi ha rilanciato: "Friedkin, mi riprendi? - avrebbe proposto il dirigente ex Toro - dal momento che la Roma non ha ancora un nuovo direttore sportivo...". Molto difficile che il nuovo proprietario venga incontro a questa richiesta, più facile invece che alzi la posta proponendo 2,5 milioni di euro, corrispondenti a un anno di stipendio lordo pur di chiudere la vicenda. Il 26 novembre in ogni caso, si apprende dall'ANSA, ci sarà una nuova udienza.