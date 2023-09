MILENKOVIC, Contro il Cucaricki la prima con i "grandi"

Fonte: a cura di Niccolò Righi

Tra le squadre che la Fiorentina incontrerà in questa prima fase del cammino europeo di Conference League, il Cucaricki è sicuramente una delle più particolari e misteriose.

La squadra serba è "legata" anche a Nikola Milenkovic da una piccola curiosità: fu proprio contro il Cucaricki, nel lontano 20 marzo 2016, che arrivò la prima convocazione con i "grandi" del Partizan Belgrado, per il difensore viola. Quel pomeriggio Milenkovic rimase per 90 minuti seduto in panchina, ma fu il primo, vero, trampolino di prova per il ragazzo, che a distanza di sette anni si troverà di fronte la sua "prima volta".