KEAN, È lui la chiave per sfatare il tabù Castellani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina di Raffaele Palladino, dopo il successo casalingo contro la Lazio, sfiderà l'Empoli al Castellani in un derby tutto toscano. Per i viola, il Castellani è un tabù da sfatare visto che i viola non vincono in trasferta ad Empoli dal 20 novembre 2016 quando la squadra allenata da Paulo Sousa vinse con un secco 0-4. Sono quindi quasi 8 anni che la Fiorentina non torna a casa con i tre punti da Empoli.

I viola, per sfatare il tabù, possono fare affidamento sull'attaccante Moise Kean che sta vivendo un ottimo periodo di forma. Per Kean, l'Empoli è un avversario particolare: i toscani sono la squadra contro la quale il numero 20 dei viola ha segnato più gol in Serie A, ben tre reti in 5 partite.